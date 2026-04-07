Wynajem miejsca postojowego przez spółdzielnię bez kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, muszą do jej ewidencjonowania używać kasy fiskalnej. Wyjątki od tej zasady określa rozporządzenie ministra finansów z 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z nim podatnicy, którzy od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2026 r. kontynuowali świadczenie usług parkingu, nie musieli do końca marca br. używać kas fiskalnych, ale po tym terminie mają już taki obowiązek. Rozporządzenie nie określało jednak na podstawie kodu PKWiU, o jaką usługę parkingową chodzi. Było to powodem wątpliwości spółdzielni, ponieważ PKWiU rozróżnia usługi parkingowe sklasyfikowane pod kodem 52.21.24.0 oraz wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, które mają kod 68.20.12.0. Te drugie korzystają ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie, jeżeli świadczenie ich zostało udokumentowane fakturą lub zapłatą na rachunek, a z ewidencji jednoznacznie wynika, jakiej czynności opłata dotyczy.