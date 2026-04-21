Rewitalizacja mieszkań komunalnych bez prawa do odliczenia VAT

Przyjrzyjmy się temu na przykładzie gminy zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny, realizującej inwestycję rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz przyległego do nich podwórka połączoną z działaniami integrującymi na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. W budynkach, których właścicielem jest gmina, są wyłącznie lokale mieszkalne. Po zakończeniu inwestycji wejdą one do mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina będzie pobierać od osób zajmujących mieszkania komunalne czynsz, a także opłaty za media, tj. dostawę wody, odbiór ścieków oraz centralne ogrzewanie. Wynajem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach korzystać będzie ze zwolnienia z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku obciążania najemców za zużyte media gmina – za pośrednictwem zakładu – będzie stosować stawkę podatku VAT właściwą dla danego medium (tj. 8 proc. dla dostawy wody i odbioru ścieków oraz 23 proc. dla centralnego ogrzewania). Wydatki związane z realizacją inwestycji są dokumentowane wystawianymi przez dostawców i wykonawców fakturami na gminę jako nabywcę. Najemcy nie będą partycypować w kosztach budowy poszczególnych elementów inwestycji, gdyż nie są oni właścicielami przedmiotowych lokali mieszkalnych.