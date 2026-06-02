VAT a opłaty za maturę międzynarodową i subskrypcje w liceum

- Program Matury Międzynarodowej – International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) jest międzynarodowym programem edukacyjnym realizowanym przez powiaty lub miasta na prawach powiatu, których jednostką budżetową jest liceum uczestniczące w IB DP (dyplom IB jest odpowiednikiem polskiej matury). Liceum nabywa świadczenia od fundacji edukacyjnej International Baccalaureate (organizacja non-profit z siedzibą w Szwajcarii), która opracowała i nadzoruje Program Matury Międzynarodowej. Fundacja ta jest podatnikiem nieposiadającym stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. W związku z udziałem w Programie Matury Międzynarodowej liceum ponosi na rzecz International Baccalaureate szereg kosztów, w tym roczną opłatę licencyjną, opłatę ewaluacyjną, opłaty za konferencje i szkolenia dla dyrektorów, koordynatorów programu oraz nauczycieli, a także opłaty za Maturę Międzynarodową za poszczególnych uczniów. Dodatkowo ponoszone są koszty rocznych subskrypcji (dostępu online) do materiałów z poszczególnych przedmiotów, niezbędnych do prowadzenia programu. Opłata licencyjna jest opłatą stałą, roczną, o charakterze zryczałtowanego abonamentu – nie zmienia się w zależności od liczby uczniów realizujących program. Jest ona warunkiem uczestnictwa w programie, bez którego jego realizacja nie jest możliwa. W ramach tej opłaty nauczyciele uzyskują dostęp do materiałów edukacyjnych, aktualizacji oraz możliwości rejestracji uczniów do egzaminu. Nabywane przez powiaty (miasta na prawach powiatu) świadczenia stanowią tzw. import usług. Powstaje zatem pytanie, czy świadczenia nabywane od International Baccalaureate przez licea – obejmujące opłatę licencyjną, opłatę ewaluacyjną, opłaty za konferencje i szkolenia dla dyrektorów, koordynatorów programu i nauczycieli, opłaty za Maturę Międzynarodową oraz opłaty za subskrypcje – korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT.