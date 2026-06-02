Czy stypendium stażowe podlega opodatkowaniu PIT?

Powiat otrzymał dofinansowanie czterech projektów w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z kluczowych zadań w ramach tych projektów jest organizacja płatnych staży zawodowych, finansowanych w całości ze środków EFS+. Beneficjentem otrzymanych środków jest powiat, natomiast zadania wynikające z realizacji projektu, w tym organizację staży oraz wypłatę wynagrodzeń z ich tytułów dla uczestników staży realizuje jako jednostka organizacyjna powiatu – starostwo powiatowe. Staże organizowane będą zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Stażyści będą otrzymywać miesięczne świadczenie pieniężne, których wysokość miesięcznie nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zawierane będą w ramach projektu pisemne umowy trójstronne o realizację stażu. Do staży uczniowskich nie mają zastosowania przepisy prawa pracy z wyjątkami (przepisy art. 183, 131 § 1, 132 § 1, 133 § 1, 134, 151, 204 i 232 Kodeksu pracy).