Szkolenia dla rady nadzorczej finansowane przez bank bez PIT

Finansowanie przez bank szkoleń dla członków rady nadzorczej nie generuje po ich stronie przychodu, a więc nie rodzi obowiązku poboru zaliczek na PIT przez bank.

Publikacja: 26.01.2026 05:00

Anna Jankowska

Takie stanowisko przedstawił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 sierpnia 2025 r. (0115-KDIT2.4011.351.2025.1.MM).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił bank, który organizuje i finansuje członkom rady nadzorczej uczestnictwo w szkoleniach – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy, a ich zakres obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące ładu wewnętrznego banku, w tym jego organizacji, modelu biznesowego czy profilu ryzyka. Zakres materiału szkoleniowego nie jest ograniczony dla poszczególnych członków rady nadzorczej wyłącznie do zagadnień dotyczących obszarów ich bezpośredniej odpowiedzialności w banku. Obowiązek zapewnienia środków na przygotowanie członków rady nadzorczej do pełnienia funkcji oraz ich szkolenie wynika wprost z art. 22aa ust. 8 ustawy Prawo bankowe.

