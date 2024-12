Zmiany w składce zdrowotnej na 2025 r. – na szybko i bez dialogu

Wakacje składkowe. Jak złożyć szybko wniosek do ZUS i skorzystać z nich w 2024 roku?

Od 1 listopada przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wakacje składkowe. W 2024 roku można z nich skorzystać tylko w grudniu. Aby to zrobić, trzeba zdążyć z wnioskiem do 30 listopada. Kto może zrobić sobie przerwę w płaceniu składek? Wyjaśniamy wszystko, co musisz wiedzieć.