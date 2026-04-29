Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które w 2025 r. podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i rozliczały się jedną z trzech form opodatkowania – skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Obowiązek obejmuje nie tylko aktywnych przedsiębiorców, ale również osoby, które w ubiegłym roku zawiesiły albo zakończyły działalność, ale były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym choćby przez jeden dzień.

Do kiedy należy rozliczyć składkę zdrowotną?

Przedsiębiorcy mają czas na rozliczenie składki zdrowotnej do 20 maja. Rozliczenie należy przekazać w dokumentach za kwiecień.

Jak wyjaśnia ZUS, roczne rozliczenie pozwala ustalić właściwą wysokość składki zdrowotnej na podstawie przychodów lub dochodów osiągniętych w danym roku. Przedsiębiorcy, którzy mieli zawieszoną działalność przez cały rok, co do zasady nie muszą składać takiego dokumentu. Wyjątki dotyczą jednak sytuacji, w których działalność została wznowiona albo rozpoczęta w styczniu 2026 r., a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych. W tej sytuacji należy złożyć rozliczenie za 2025 r., aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej.

Zwrot nadpłaty tylko na wniosek

Jeśli z rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, ZUS automatycznie przygotuje wniosek RZS-R i udostępni go na koncie płatnika w portalu eZUS. Warunkiem zwrotu jest brak zaległości w składkach i brak nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorca musi sprawdzić wniosek, wskazać rachunek bankowy, podpisać dokument i odesłać go do ZUS do 1 czerwca 2026 r. Jeżeli tego nie zrobi, nadpłata nie zostanie wypłacona na konto, lecz będzie rozliczona na koncie płatnika do końca roku. Z kolei gdy roczne rozliczenie pokaże niedopłatę, przedsiębiorca musi dopłacić brakującą kwotę razem ze składką za kwiecień, najpóźniej do 20 maja.

Osoby, które chcą wykonać korektę miesięcznych rozliczeń, muszą złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Z kolei jeśli nie składają wniosku, mają czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026 r.