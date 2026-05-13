Od 1 maja 2026 r. weszły w życie przepisy rozszerzające możliwość zaliczania okresów wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz działalności gospodarczej do stażu pracy także w sektorze prywatnym. Wcześniej (tj. od 1 stycznia) podobne rozwiązania zaczęły obowiązywać w administracji publicznej. Zmiany te mają znaczenie dla osób, które przez lata zdobywały doświadczenie zawodowe poza tradycyjną umową o pracę, lecz dotychczas ich aktywność nie była wliczana do stażu pracy. Teraz to się zmieniło. Okresy B2B czy zlecenia wliczają się nie tylko do stażu ogólnego, od którego zależą wymiar urlopu i nagroda jubileuszowa, ale też do stażu u danego pracodawcy, jeśli w tym czasie osoba świadczyła pracę właśnie na jego rzecz. W praktyce każdy pracownik, który przeszedł ze współpracy B2B lub zlecenia na etat w tej samej firmie, może żądać dłuższego wypowiedzenia i wyższej odprawy.