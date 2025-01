Biznes łatwiej odnajdzie się w gąszczu zamówień publicznych. Powstaną wytyczne

Nadzór budowlany udostępnił ich adres prawie 90 osobom. NSA: to zgodne z prawem

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w wydanym przez siebie postanowieniu nadzór budowlany mógł udostępnić cudzy adres zamieszkania prawie 90 osobom, bo do tego zobowiązują go przepisy. Inaczej nie byłoby jasne, do kogo się ono odnosi.