Przypomnijmy, iż akt o sztucznej inteligencji (AI Act) to pierwsza na świecie próba kompleksowego uregulowania kwestii związanych z korzystaniem i wprowadzaniem do obrotu sztucznej inteligencji. Dokument ustala zasady dotyczące rozwoju, wdrażania i używania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej.Przepisy są ważne nie tylko dla firm technologicznych, ale i dla podmiotów, które rozpowszechniają i wykorzystują AI na co dzień.

Rozporządzenie o sztucznej inteligencji (AI Act) opublikowano 12 lipca 2024 r., a weszło w życie 1 sierpnia ub. roku. Podobnie jak było np. z RODO, moment rozpoczęcia stosowania nowych przepisów został przesunięty w czasie.

Jakie przepisy AI Act obowiązują od 2 lutego 2025 roku

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji, 2 lutego br. w całej UE zaczął obowiązywać zakaz używania oraz wprowadzania na rynek szczególnie niebezpiecznych systemów AI, które spełniają kryteria praktyk zakazanych. Niezastosowanie się do przepisów rozdziału II AI Act może wiązać się z wysokimi karami administracyjnymi. Te wejdą w życie za pół roku. W przypadku praktyk zakazanych wyniosą one do 35 mln euro, lub w przypadku przedsiębiorstw – do 7 proc. rocznego światowego obrotu, za naruszenie pozostałych przepisów – do 15 mln euro lub 3 proc. obrotu.

2 lutego wszedł w życie również obowiązek kompetencji w zakresie AI tzw. AI Literacy (art. 4 AI Akt). Jak wyjaśnia resort cyfryzacji, obliguje on pracodawców (dostawcy oraz podmioty stosujące systemy AI) do podjęcia działań w kierunku zapewnienia pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie AI niezbędnych do wykonywania zadań. Jak podkreślono, to istotny krok w kierunku zwiększenia świadomości związanych z AI w miejscu pracy.

MC zaznacza, że przepisy rozdziału I dot. przepisów ogólnych i rozdziału II dot. zakazanych praktyk rozporządzenia 2024/1689 obowiązują wprost i nie wymagają podjęcia działań legislacyjnych przez państwa członkowskie.