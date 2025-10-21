Rzeczpospolita
Dane przedsiębiorcy w CEIDG. Kolejny organ ma wątpliwości

Niektóre dane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powinny być podawane dobrowolnie, a po zakończeniu działalności "ukrywane" - uważa rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Publikacja: 21.10.2025 15:26

Foto: MRiT

Dorota Gajos-Kaniewska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwróciło się do niej z pytaniami w sprawie zasad publikacji danych przedsiębiorców w CEIDG. To element debaty zainicjowanej kilka miesięcy temu przez przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który widzi konieczność dokonania rewizji przepisów pod kątem celów, dla jakich dane dostępne w CEIDG są pozyskiwane i wykorzystywane. 

W ocenie Mirosława Wróblewskiego problematyczna jest zwłaszcza sytuacja, gdy wskazane w rejestrze miejsce wykonywania działalności gospodarczej pokrywa się z miejscem zamieszkania danego przedsiębiorcy. Naraża go to nie tylko na natarczywy marketing, ale także nachodzenie, szykanowanie, a nawet przemoc. Chodzi np. o lekarzy, psychologów, publicystów, mediatorów, audytorów, księgowych, pośredników nieruchomości, terapeutów, ale także osoby wykonujące inne zawody.

