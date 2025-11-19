Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Spór o zabiegi poprawiające urodę. Rzecznik MŚP w obronie branży beauty

Przedstawiciele sektora usług kosmetycznych i estetycznych mają kłopot z przepisami o kwalifikacjach lekarzy potrzebnych do wykonywania zabiegów medycyny estetyczno-naprawczej. Okazało się, że dotykają one także branżę beauty. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców postuluje zmiany w prawie.

Publikacja: 19.11.2025 11:20

Spór o zabiegi poprawiające urodę. Rzecznik MŚP w obronie branży beauty

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Chodzi o obowiązujące od lipca 2023 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, które określa rodzaje umiejętności zawodowych wraz z ich kodami oraz kwalifikacje stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej w zakresie m.in. medycyny estetyczno-naprawczej.

Przedstawiciele organizacji branżowych z sektora usług kosmetycznych i estetycznych te przepisy wpływają także na zasady wykonywania niektórych niemedycznych zabiegów kosmetycznych i estetycznych. Powodują rozbieżności przy określaniu uprawnień potrzebnych do wykonywania poszczególnych zabiegów, a także wątpliwości co do interpretacji przepisów przez organy administracji publicznej, także skarbówkę. Mogą utrudniać wykonywanie działalności gospodarczej, a nawet prowadzić do niesprawiedliwego wykluczenia części podmiotów - uważają organizacje z skupiające firmy z branży beauty.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Ministerstwo chce dać więcej swobody biegłym rewidentom i firmom audytorskim
Prawo w firmie
Ministerstwo chce dać więcej swobody biegłym rewidentom i firmom audytorskim
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Fundacje rodzinne: projekt poprawiony, ale wciąż daleki od postulatów biznesu i ekspertów
Prawo w firmie
Fundacje rodzinne: projekt poprawiony, ale wciąż daleki od postulatów biznesu i ekspertów
Zamówienia publiczne nie dla firm z Chin czy Turcji. Nowe prawo już obowiązuje
Prawo w firmie
Zamówienia publiczne nie dla firm z Chin czy Turcji. Nowe prawo już obowiązuje
Więcej zamówień z wolnej ręki. Zmiany w zamówieniach publicznych
Prawo w firmie
Więcej zamówień z wolnej ręki. Zmiany w zamówieniach publicznych
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Czy skargę do sądu na decyzję skarbówki można złożyć przez e-Doręczenia?
Prawo w firmie
Czy skargę do sądu na decyzję skarbówki można złożyć przez e-Doręczenia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie