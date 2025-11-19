Spór o zabiegi poprawiające urodę. Rzecznik MŚP w obronie branży beauty

Chodzi o obowiązujące od lipca 2023 r. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, które określa rodzaje umiejętności zawodowych wraz z ich kodami oraz kwalifikacje stanowiące warunek ubiegania się o certyfikat umiejętności zawodowej w zakresie m.in. medycyny estetyczno-naprawczej.

Przedstawiciele organizacji branżowych z sektora usług kosmetycznych i estetycznych te przepisy wpływają także na zasady wykonywania niektórych niemedycznych zabiegów kosmetycznych i estetycznych. Powodują rozbieżności przy określaniu uprawnień potrzebnych do wykonywania poszczególnych zabiegów, a także wątpliwości co do interpretacji przepisów przez organy administracji publicznej, także skarbówkę. Mogą utrudniać wykonywanie działalności gospodarczej, a nawet prowadzić do niesprawiedliwego wykluczenia części podmiotów - uważają organizacje z skupiające firmy z branży beauty.