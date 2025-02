Jak wynika z ósmej edycji „Baromertu Cyberbezpieczeństwa”, przygotowanego przez firmę KPMG, w minionym roku 83 proc. polskich firm mierzyło się z atakami hakerskimi. Oznacza to wzrost o 16 pkt. proc. w porównaniu z 2023 r. i najwyższy wynik w 8-letniej historii badania.

Widać też znaczące zmiany w ocenie częstotliwości cyberataków. Wzrosła zarówno liczba uważających, że ataków było więcej (z 34 do 42 proc.) jak i tych, którzy sądzą, że było ich mniej (z 6 do 12 proc.) Wiąże się to ze spadkiem ilości firm, które doświadczyły ponad 30 ataków (z 11 do 4 proc.) oraz wzrostem tych, które padły ofiarą od 1 do 3 incydentów (z 30 do 46 proc.). Widać więc, że cyberprzestępcy zmieniają taktykę, atakując więcej firm, zamiast uderzać wielokrotnie w te wybrane.