Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do wywiązywania się z określonych obowiązków sprawozdawczych względem organów państwowych. Oznacza to, że rokrocznie przekazuje różnym instytucjom wiele formularzy obrazujących funkcjonowanie swojej firmy. Ile dokładnie? Policzyła to firma doradcza Grant Thornton, która w swoim raporcie przeanalizowała 324 deklaracje składane do urzędów publicznych.

Jak się okazuje, największej liczby deklaracji wymagają Główny Urząd Statystyczny (GUS) i urzędy skarbowe (US). „Każdy z tych urzędów udostępnia przedsiębiorcom ponad 100 dokumentów. Stanowi to łącznie blisko 85% wszystkich przedkładanych dokumentów” - czytamy. Z kolei na przeciwległym biegunie znalazł się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przedkłada się do niego jedynie 6 formularzy. Autorzy badania zaznaczają jednak, że nie same ogólne liczby deklaracji świadczą o poziomie obciążenia przedsiębiorców przez organy publiczne. Pod uwagę należy wziąć także częstotliwość wysyłanych deklaracji. I tak, chociaż ZUS wymaga jedynie wysyłki 6 formularzy, to aż 2/3 z nich należy przesyłać co miesiąc. Natomiast znaczna część formularzy przekazywanych do urzędu skarbowego wymaga raportowania jedynie raz w roku (tak jest np. w przypadku deklaracji CIT-8 i PIT-4R).