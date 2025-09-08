Rzeczpospolita
Dopłata do elektrycznego samochodu. Będą zmiany w Programie „NaszEauto"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje zmiany w programie NaszEauto. Na zakup małego busa (do 5 ton) będzie można uzyskać nawet 600 tys. zł dopłaty.

Publikacja: 08.09.2025 11:37

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, że program NaszEauto ruszył w lutym. Jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Budżet programu to 1,6 mld zł. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO).

Program przewiduje dopłaty do zakupu, leasingu i wynajmu długoterminowego aut elektrycznych kategorii M1, M2 oraz N1. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dofinansowanie można dostać na fabrycznie nowe elektryczne samochody osobowe o przebiegu do 6 tys. km, które przed zakupem nie były zarejestrowane (w maksymalnej cenie 225 tys. zł netto, bez VAT). Dotychczas maksymalna kwota dopłaty wynosiła 40 tys. zł.

