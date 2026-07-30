Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Umowa dożywocia między fundacją rodzinną a fundatorem to unikanie podatku

Umowa dożywocia zawarta przez fundację rodzinną z fundatorem to czynność objęta klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, co uzasadnia odmowę wydania interpretacji indywidualnej.

Publikacja: 30.07.2026 18:39

Umowa dożywocia między fundacją rodzinną a fundatorem to unikanie podatku

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Takie ostrzeżenie dla fundacji rodzinnych i ich założycieli płynie z jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu. 

Umowa o dożywocie z fundatorem fundacji rodzinnej a CIT

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama