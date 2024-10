Wójt udzieli pożyczki, jeśli rada gminy ustali limit kwotowy pożyczek

- Stowarzyszenie skierowało wniosek do wójta o udzielenie pożyczki. Co do zasady wójt jest gotów jej udzielić. Na ostatniej sesji rady gminy ujęto nawet w uchwale budżetowej zapisy dotyczące rozchodów na pożyczkę w wysokości 50 tys. zł. Czy to wystarczy do legalnego udzielenia pożyczki?

Z przedstawionego stanu faktycznego należy wnioskować, że gmina ma wolę udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia. Jednostka samorządu terytorialnego może udzielać pożyczek, co wynika to przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym. W ustawie o finansach publicznych na uwagę zasługują przepisy zawarte w art. 212 ust. 1 pkt 4–5, gdzie postanowiono, że – uchwała budżetowa określa: