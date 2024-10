Anonimowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Po ponad 20 latach obowiązywania ustawy o dostępie do informacji publicznej jej przepisy nadal budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Jednym z powszechnie spotykanych w praktyce problemów jest to, w jaki sposób należy postępować z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który nie zawiera danych pozwalających na identyfikację nadawcy.

Stosownie do treści art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych, przewidziano w trybie wnioskowym. Oznacza to, że uzyskanie takiego dostępu możliwe jest po złożeniu wniosku przez zainteresowaną osobę. Na organie władzy publicznej lub innym podmiocie zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej spoczywa wówczas obowiązek rozpatrzenia takiego wniosku.