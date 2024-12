Zmiany w finansowaniu oświaty od 2025 roku

Jedną z istotniejszych zmian wprowadzanych przez nową ustawę jest zastąpienie części oświatowej subwencji ogólnej kwotą potrzeb oświatowych. Zgodnie z nowymi przepisami sposób ustalania kwoty potrzeb oświatowych byłby co do zasady analogiczny do obecnego sposobu ustalania części oświatowej subwencji ogólnej. Oznacza to, że podstawą ustalenia kwoty potrzeb oświatowych będzie w dalszym ciągu kwota z roku poprzedniego, z uwzględnieniem zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych.