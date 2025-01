Opłata z tytułu uczestnictwa szkoły w międzynarodowym programie a podatek u źródła

Gmina miasto X wśród swoich jednostek budżetowych posiada jednostki oświatowe. W ramach realizowanych zadań edukacyjnych jedna z tych jednostek – szkoła – realizowała program matury międzynarodowej, nadzorowany przez fundację edukacyjną z siedzibą w Szwajcarii. Gmina wystąpiła do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, ponieważ powzięła wątpliwość co do swoich obowiązków związanych z roczną opłatą ponoszoną na rzecz zagranicznego organizatora programu.