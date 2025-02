„ALMA – staże zagraniczne dla młodych” to nazwa działania 5.3 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego. Pula środków, która została zarezerwowana na jego realizację, pozostaje w gestii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. A ma służyć uaktywnieniu zawodowemu osób pozostających bez zatrudnienia, w tym w szczególności osób nieaktywnych, czyli nieposzukujących pracy i jednocześnie nieuczących się. Można powiedzieć, że nie ma tu nic nowego. Walka z bezrobociem lub brakiem aktywności zawodowej to w końcu zadanie urzędu pracy. I urzędy realizują liczne projekty, które mają być odpowiedzią na wyzwania z tym związane czy w ogóle wyzwania rynku pracy. Czasem przeprowadzają je bezpośrednio, czasem poprzez różnego rodzaju podmioty, w tym instytucje rynku pracy, organizacje społeczne, pozarządowe lub poprzez przedsiębiorców, organizując dla nich konkursy i udzielając finansowego wsparcia.

Projekty z komponentem zagranicznym

Ogłoszony przez WUP konkurs także jest odpowiedzią na wyzwania rynku pracy i także daje możliwość pozyskania dofinansowania na realizację projektów zwiększających perspektywy zatrudnienia osób, które tymi projektami zostaną objęte. W przeciwieństwie jednak do tradycyjnych i licznie realizowanych przedsięwzięć, zakładających np. prowadzenie szkoleń, kursów, odbywanie praktyk lub staży, projekty zgłaszane do tego konkursu muszą obejmować komponent (etap) zagraniczny. Mianowicie urząd, który zgłasza przedsięwzięcie, musi mieć nawiązaną współpracę z innym podmiotem (prywatnym, publicznym) z jednego z krajów unijnych i skierować do niego uczestników projektu celem odbycia tam praktyk lub stażu. Ma to być coś, co nie tylko zwiększy zainteresowanie udziałem wśród potencjalnych uczestników, ale także da szansę nauki języka, poznania obcej kultury i nabycia doświadczeń w zupełnie innym środowisku. W efekcie już po powrocie takiej osoby do kraju zachęci ją do kontynuacji nauki lub podjęcia zatrudnienia. Potencjalni pracodawcy też mogą życzliwiej spojrzeć na osobę, która ma pewne doświadczenie w pracy w zagranicznej firmie lub instytucji publicznej.

Projekty w ramach inicjatywy ALMA w trzech etapach

Przygotowanie takiego projektu wymaga dokładnego przeanalizowania potrzeb i możliwości przyszłych uczestników, w tym pod kątem umiejętności komunikacyjnych. Należy zadbać o właściwe przygotowanie całego wyjazdu i aktywnego współdziałania z uczestnikiem także wówczas, gdy wróci on już do kraju. Stąd też projekty realizowane w ramach inicjatywy ALMA muszą opierać się na indywidualnej i kompleksowej aktywizacji edukacyjno-zawodowej w ramach trzech obligatoryjnych i następujących po sobie etapów:

- przygotowania,

- mobilności,

- kontynuacji wsparcia.

Pierwszy z nich obejmuje rekrutację, wybór i przygotowanie uczestników do pobytu za granicą. W jego trakcie należy zidentyfikować osoby, które przy odpowiednim wsparciu skorzystają na udziale w projekcie, opracować dla nich indywidualny plan nauki i rozwoju, przeprowadzić mentoring. Etap mobilności służy zdobyciu doświadczenia zawodowego związanego z nauką za granicą. Po zakończeniu etapu przygotowania młodzi uczestnicy wyjeżdżają na nadzorowany pobyt za granicą do podmiotu publicznego lub prywatnego w innym państwie członkowskim UE. Etap kontynuacji wsparcia (działań następczych) ma na celu przygotowanie uczestników do aktywnego wykorzystania nabytej podczas pobytu za granicą wiedzy, umiejętności i kompetencji celem zdobycia zatrudnienia lub podjęcia dalszej edukacji.

Konkurs prowadzony przez WUP w Katowicach jest skierowany do:

- administracji publicznej,

- instytucji nauki i edukacji,

- instytucji wspierających biznes,

- organizacji społecznych i związków wyznaniowych,

- partnerów społecznych,

- przedsiębiorstw,

- przedsiębiorstw realizujących cele publiczne,

- służb publicznych.

Wymienione podmioty mają prawo przygotować projekt i złożyć wniosek o jego dofinansowanie, uwzględniając między innymi to, że jego minimalna wartość to milion złotych, a maksymalna nie może przekraczać 10 milionów złotych. Termin złożenia aplikacji upływa 30 kwietnia. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru, wytyczne, instrukcje oraz kryteria oceny projektów, znajdują się na stronie: funduszeue.slaskie.pl