Nie ma swobody w ustalaniu zasad korzystania z usług publicznych

Działalność spółek komunalnych wpływa na sposób funkcjonowania rynku usług potrzebnych mieszkańcom każdej lokalnej społeczności. Rynek ten ma charakter regulowany, a zasady jego regulacji powinny być przejrzyste. O ile nie można uznać, że rynek usług komunalnych jest w pełni konkurencyjny, to na pewno nie jest dopuszczalne, by ten funkcjonował jako monopolistyczny. Dla wybranych usług związanych z realizacją zadań gminnych wskazanych m.in. w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g), gmina może pełnić rolę organu regulacyjnego. Czyni to m.in. poprzez ustanawianie regulaminów korzystania z usług publicznych.