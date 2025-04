Zarządzanie. Jak zwiększyć efektywność administracji publicznej?

Kierunek pracy urzędnika to przede wszystkim obowiązek działania na podstawie i zgodnie z prawem. To zakorzenione w legalistycznym porządku przekonanie silnie wpływa na charakter podejmowanych przez niego działań (urzędniczych), jednak istotne są także zasady dobrego rządzenia (good governance), które określają, jak powinny funkcjonować instytucje publiczne. Te zasady to: otwartość (openness), partycypacja (participation), odpowiedzialność (accountability), efektywność (effectiveness) oraz spójność (coherence). Wyzwaniem dla administracji jest zastosowanie tych zasad w praktyce – choćby efektywności, czyli relacji między nakładami i osiąganymi rezultatami. A jednak efektywność nie jest zazwyczaj kojarzona ze słowem „administracja”. Tymczasem efektywność instytucji publicznych ma kluczowe znaczenie dla jakości świadczonych usług i poziomu zadowolenia obywateli. Jak zatem sprawić, aby nasza administracja była bardziej efektywna?