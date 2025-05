Urzędnik nie może spełniać żądania, gdy przepis go nie przewiduje

Załatwianie spraw urzędowych w rozmaitych życiowych sprawach obywateli czy firm to jedna z podstawowych powinności administracji. Urzędnicy muszą trzymać się litery prawa, a ono nie zawsze daje podstawę do działania zgodnie z oczekiwaniami interesantów. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu.

Nielegalnie zamontowany kocioł c.o.