Organ może zmienić lub uchylić decyzję w ramach autokontroli

To jest inny przypadek inny niż ponowne rozpoznanie sprawy. O takiej sytuacji, która zdarza się w praktyce organów, choć rzadko, stanowi art. 132 kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Zgodnie z § 1 tego przepisu, jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Zastosowanie omawianego trybu rozpoznania odwołania determinowane jest treścią podjętego w sprawie rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie w ramach autokontroli w sposób inny, niż żądają tego strony – i to w całości – stanowi istotne naruszenie przepisów. Byłoby bowiem naruszeniem zasady dwuinstancyjności postępowania i zapewnieniu stronie prawa do dwukrotnego, pełnego i merytorycznego rozpoznania sprawy. Wzruszenie decyzji w trybie art. 132 KPA, przy niedopełnieniu któregokolwiek z warunków ustanowionych w § 1 i § 2 tego przepisu, jak i przy niezachowaniu terminu ustawowego z art. 133 KPA, stanowi rażące naruszenie prawa. Tak: WSA w Warszawie w wyroku z 4 października 2017 r., VIII SA/Wa 443/17.