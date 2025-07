Kiedy gmina może złagodzić zakaz spożywania alkoholu?

Rozważania na temat wszelkiego rodzaju zakazów wymagają zawsze uwzględnienia ich praktycznego znaczenia, możliwości efektywnej realizacji (w tym środków ich realizacji) i potencjalnych niepożądanych efektów ubocznych (np. niekontrolowany czarny rynek), które mogą być wynikiem regulacji nadmiernej, a także pozbawienia praw podmiotów objętych zakazami czy innymi ograniczeniami (w tym np. trudnością uzyskania określonego zezwolenia).

Owe rozważania powinny bazować na nauce, wiedzy, doświadczeniu, co jest weryfikowalne, a nie na jakichś przekonaniach, i to wyrażanych przez część uczestników życia społecznego i niepoddających się racjonalnemu sprawdzeniu. Problem zakazów i nakazów często sprowadza się zasadniczo do próby narzucenia innym uczestnikom życia społecznego określonych przekonań, a w przypadku gdy mamy do czynienia z w miarę powszechną akceptacją celów – jak w przypadku przeciwdziałania alkoholizmowi – problem koncentruje się na różnicy zdań co do doboru efektywnych środków mających akceptowalny cel osiągnąć.