To właściciel lub zarządca muszą zadbać o bezpieczeństwo budynku

Rolą organów nadzoru budowlanego jest reagowanie, gdy obiekty budowlane zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, są w nieodpowiednim stanie technicznym albo powodują swym wyglądem oszpecenie otoczenia.

Publikacja: 03.09.2025 05:00

Foto: Adobe Stock

Magdalena Kuchnio

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz nakazuje utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. DzU z 2025 r. poz. 418; dalej: p.b.). Ponadto właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (art. 61 pkt 2 p.b.).

