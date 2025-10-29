Rzeczpospolita
Kto może kontrolować samorządowe spółki?

Jeżeli gmina utworzyła spółkę, w której objęła wszystkie udziały, to należy ją uznać za gminną jednostkę organizacyjną. Komisja rewizyjna ma wówczas uprawnienia do kontrolowania jej działalności. Inaczej wygląda sytuacja, gdy wspólników jest więcej.

Tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego spółki prawa handlowego, podobnie jak wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, mogą być kontrolowane przez wiele podmiotów. Uprawnienia do przeprowadzania takich kontroli wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku spółek komunalnych, z uwagi na dysponowanie przez te podmioty środkami publicznymi, krąg instytucji i osób uprawnionych do wykonywania takich czynności jest istotnie szerszy niż w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.

