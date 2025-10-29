Rzeczpospolita
Najwięcej emocji przy budowie dróg budzą wywłaszczenia

Nawet przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania na cele budowlane nie oznacza, że w przyszłości nie będzie przez nią biegła droga publiczna, a jej właściciel nie zostanie wywłaszczony. Najpierw jednak musi zostać wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Publikacja: 29.10.2025 04:40

Foto: Adobe Stock

Agata Wencel-Socha

SPIS TREŚCI

  1. Czy ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji ZRID?
  2. Co zrobić, gdy niektóre z działek przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej stały się dla niej zbędne? Czy można wówczas stwierdzić wygaśnięcie decyzji w części?
  3. Czy wszystkie czynności są wliczane do 90-dniowego terminu na wydanie decyzji ZRID?
  4. Czy jeśli decyzja ZRID zostanie wyeliminowania z obrotu prawnego, to podmiot wywłaszczony ma prawo do zwrotu nieruchomości?
  5. Czy właściciel nieruchomości sąsiedniej względem terenu objętego wnioskiem o realizację inwestycji drogowej ma przymiot strony w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID?
  6. Czy decyzji ZRID, w stosunku do której złożono odwołanie, można nadać rygor natychmiastowej wykonalności?
  7. Czy inwestor decyzji ZRID jest zobowiązany do przedstawienia różnych wariantów realizacji inwestycji drogowej?
  8. Czy procedura nabywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a pozostających w użytkowaniu wieczystym, na podstawie u.z.r.i.d. ma jakieś odmienności?
  9. Czy wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą wyrazić zgodę na wydanie nieruchomości dla celów realizacji decyzji ZRID?
  10. Co z wypłaconym odszkodowaniem za wywłaszczoną nieruchomość w przypadku uchylenia decyzji ZRID?

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to decyzja administracyjna, która jest niezbędna do budowy, przebudowy lub modernizacji dróg publicznych. Jest wydawana przez wojewodę (dla dróg krajowych i wojewódzkich) lub starostę (dla dróg powiatowych i gminnych) na wniosek właściwego zarządcy drogi. ZRID zastępuje m.in. pozwolenie na budowę i może mieć rygor natychmiastowej wykonalności, co pozwala na niezwłoczne rozpoczęcie prac, nawet jeśli dotyczy wywłaszczenia nieruchomości. Zwłaszcza ze względu na wywłaszczenie, wydanie decyzji często budzi wiele emocji. Przepisy rodzą zaś wątpliwości. Odpowiedzi na część z nich można znaleźć w orzecznictwie.

