Najwięcej emocji przy budowie dróg budzą wywłaszczenia

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to decyzja administracyjna, która jest niezbędna do budowy, przebudowy lub modernizacji dróg publicznych. Jest wydawana przez wojewodę (dla dróg krajowych i wojewódzkich) lub starostę (dla dróg powiatowych i gminnych) na wniosek właściwego zarządcy drogi. ZRID zastępuje m.in. pozwolenie na budowę i może mieć rygor natychmiastowej wykonalności, co pozwala na niezwłoczne rozpoczęcie prac, nawet jeśli dotyczy wywłaszczenia nieruchomości. Zwłaszcza ze względu na wywłaszczenie, wydanie decyzji często budzi wiele emocji. Przepisy rodzą zaś wątpliwości. Odpowiedzi na część z nich można znaleźć w orzecznictwie.