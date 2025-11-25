Reklama
Urzędnik-innowator w administracji publicznej

Urzędnicy innowatorzy łączą praktyczne umiejętności z kreatywnością i otwartością na zmiany. Kompetencje te usprawniają działanie administracji publicznej. Warto z nich korzystać.

Publikacja: 25.11.2025 05:40

Urzędnik-innowator w administracji publicznej

Urzędnik-innowator w administracji publicznej

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Woś

Jak nazwać kogoś, kto w administracji publicznej łączy „standardowe” kompetencje urzędnicze z kreatywnością, zdolnością do inicjowania zmian oraz z otwartością na inspirację i współpracę? Kto działa proaktywnie, projektując rozwiązania dla nowych wyzwań, a jego celem jest efektywna praca nastawiona na rezultaty, które prowadzą do usprawnienia procesu, działania, obszaru? Twórca zmian? Prekursor, wizjoner, reformator, modernizator, transformator, eksperymentator… A może innowator? Spotykamy ich codziennie, jednak nie każdy z nich ma świadomość wpływu, jaki wywiera na otoczenie. A czasem to otoczenie nie dostrzega wartości, jaką innowator wnosi do organizacji. Dlaczego tak się dzieje?

Pozostało jeszcze 93% artykułu

