Czy naliczać wpłaty do PPK od świadczeń „wczasy pod gruszą”?

- Czy należy naliczać wpłaty do PPK od wypłacanych pracownikom świadczeń z tytułu tzw. wczasów pod gruszą, finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na zasadach określonych w regulaminie funduszu?

Nie. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia. „Wynagrodzeniem” w rozumieniu ustawy o PPK jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (czyli do tzw. 30-krotności) oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.