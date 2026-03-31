Teresa Siudem: Sprawniejsze procedury inwestycyjne

Projektowane rozwiązania dotyczą zarówno samorządów, inwestorów, jak i organizacji ekologicznych – skala zmian jest szeroka. Jednym z istotnych elementów reformy ma być cyfryzacja postępowań. Będą prowadzone w centralnym systemie teleinformatycznym, który obejmie wszystkie kluczowe dokumenty – od wniosków o wydanie decyzji, przez raporty oddziaływania na środowisko, aż po postanowienia, opinie i same decyzje.

Zmieni się także organ właściwy do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: kompetencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przejmie starosta. W uzasadnieniu tej zmiany wskazano, że „zachodzi konieczność podniesienia jakości prowadzonych postępowań i roli organów je prowadzących”. Dodatkowo obowiązujące dziś przepisy mogą prowadzić do sytuacji konfliktu interesów – na przykład gdy inwestor pełni jednocześnie funkcję organu uzgadniającego w toku postępowania.