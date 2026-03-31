Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Teresa Siudem: Sprawniejsze procedury inwestycyjne

Dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pozwolenie na budowę musi zostać poprzedzone tzw. decyzją środowiskową. Procedury te są uznawane za czasochłonne i nadmiernie skomplikowane. Planowane zmiany mają uprościć i usprawnić cały proces.

Publikacja: 31.03.2026 06:00

Procedury inwestycyjne będą sprawniejsze

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Projektowane rozwiązania dotyczą zarówno samorządów, inwestorów, jak i organizacji ekologicznych – skala zmian jest szeroka. Jednym z istotnych elementów reformy ma być cyfryzacja postępowań. Będą prowadzone w centralnym systemie teleinformatycznym, który obejmie wszystkie kluczowe dokumenty – od wniosków o wydanie decyzji, przez raporty oddziaływania na środowisko, aż po postanowienia, opinie i same decyzje.

Zmieni się także organ właściwy do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: kompetencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przejmie starosta. W uzasadnieniu tej zmiany wskazano, że „zachodzi konieczność podniesienia jakości prowadzonych postępowań i roli organów je prowadzących”. Dodatkowo obowiązujące dziś przepisy mogą prowadzić do sytuacji konfliktu interesów – na przykład gdy inwestor pełni jednocześnie funkcję organu uzgadniającego w toku postępowania.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama