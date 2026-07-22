Rzeczpospolita
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Dyżurują te apteki, którym się to opłaca

Ponad dwa lata nowego modelu dyżurowania aptek nie przyniosło rozwiązania problemu dostępności leków w niedzielę i święta. Resort zdrowia przyznaje, że widzi problem, i zapowiada analizy.

Publikacja: 22.07.2026 05:20

Dyżurują te apteki, którym się to opłaca

Dyżurują te apteki, którym się to opłaca

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Adam Pantak

Przed 2024 r. obowiązywały restrykcyjne, ale zarazem nieskuteczne przepisy dotyczące nocnych i świątecznych dyżurów aptecznych. Teoretycznie w każdym powiecie powinna dyżurować co najmniej jedna apteka, wskazana przez władze powiatu. Wyznaczonej placówce nie przysługiwało żadne wynagrodzenie. Wychodzono z założenia, że koszt jej otwarcia zwróci się z dokonywanych nocą albo w święta zakupów. Samorządowcy oczekiwali, że wskazana przez nich apteka będzie gotowa do obsłużenia pacjentów przez 24 godziny na dobę.

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