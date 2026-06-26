Rzeczpospolita
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Przyspieszają prace nad zniesieniem zakazu reklamowania się aptek

Resort zdrowia, wbrew zaleceniom legislatorów, nie doprecyzował, jakie działania reklamowe nie będą karane. Brak zamkniętego katalogu dozwolonego marketingu cieszy, choć z odmiennych powodów, samorząd aptekarski i przedsiębiorców aptecznych.

Publikacja: 26.06.2026 12:39

Przyspieszają prace nad zniesieniem zakazu reklamowania się aptek

Foto: Adobe Stock

Adam Pantak

Ministerstwo Zdrowia przesłało projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne (nr z wykazu: UD 291) do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Chodzi o regulacje znoszące obowiązujący od 2012 r. zakaz reklamowania aptek. Zmiany przepisów wymusza na polskim rządzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 czerwca 2025 r. (patrz: ramka).

Pierwotną wersję projektu resort zdrowia przedstawił w grudniu. Zaproponował wówczas zniesienie całkowitego zakazu reklamowania się aptek. Wciąż zabronione miało być jednak m.in. kierowanie reklamy do dzieci, stosowanie reklamy porównawczej, wykorzystywanie w reklamie wizerunku osób znanych publicznie lub autorytetów albo oferowanie pośredniej korzyści w zamian za nabycie produktu w danej aptece. W projekcie odwoływano się również do norm zawodowych wiążących farmaceutów i zakazywano ich naruszenia w reklamie. Z 50 tys. zł do 150 tys. zł miała wzrosnąć grzywna za naruszenie ograniczeń dotyczących dozwolonej reklamy.

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