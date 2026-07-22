Rzeczpospolita
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Holdingi komunalne zamykają rok

Utworzenie holdingu komunalnego może pozwolić gminie lepiej zarządzać majątkiem. Wiąże się jednak z dodatkowymi obowiązkami, m.in. w zakresie sprawozdawczości skonsolidowanej.

Publikacja: 22.07.2026 04:50

Holdingi komunalne zamykają rok

Holdingi komunalne zamykają rok

Foto: Adobe Stock

Beata Kocięcka

SPIS TREŚCI

  1. Grupa kapitałowa
  2. Sprawozdania skonsolidowane
  3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  4. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
  5. Zatwierdzenie sprawozdań skonsolidowanych
  6. Brak sporządzenia sprawozdań skonsolidowanych

Pod koniec XX wieku w wielu jednostkach samorządu terytorialnego zaczęto rozważać tworzenie grup kapitałowych (holdingów) jako narzędzia sprawniejszego nadzoru nad spółkami komunalnymi, a także efektywniejszego wykorzystania ich potencjału i majątku do finansowania niezbędnych inwestycji oraz optymalizacji podatkowej. Jednym z pionierów był Krakowski Holding Kapitałowy SA, obchodzący w tym roku 30. rocznicę powstania. Struktury holdingowe były i są tworzone m.in. jako grupy podatkowe, ale także w celu wydzielenia określonych zadań lub realizacji projektów do odrębnych podmiotów.

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