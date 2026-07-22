Holdingi komunalne zamykają rok

Pod koniec XX wieku w wielu jednostkach samorządu terytorialnego zaczęto rozważać tworzenie grup kapitałowych (holdingów) jako narzędzia sprawniejszego nadzoru nad spółkami komunalnymi, a także efektywniejszego wykorzystania ich potencjału i majątku do finansowania niezbędnych inwestycji oraz optymalizacji podatkowej. Jednym z pionierów był Krakowski Holding Kapitałowy SA, obchodzący w tym roku 30. rocznicę powstania. Struktury holdingowe były i są tworzone m.in. jako grupy podatkowe, ale także w celu wydzielenia określonych zadań lub realizacji projektów do odrębnych podmiotów.