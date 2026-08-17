Teresa Siudem: Publiczne umowy pod lupą. CRU już działa

Do połowy sierpnia w Centralnym Rejestrze Umów (CRU) zarejestrowano ponad 295 tys. kontraktów. Są wśród nich umowy o wartości przekraczającej miliard złotych, ale także takie, których wartość wynosi zaledwie 1 zł. Dzięki rejestrowi można dowiedzieć się, na co wydawane są publiczne pieniądze. Katalog wydatków jest bardzo szeroki: od zakupu rolet i szkoleń dla urzędników po usługi transportu publicznego, remonty, sprzątanie czy dostawy produktów medycznych. Rejestr pozwala też sprawdzić, kto jest stroną kontraktu. W przypadku osób fizycznych publikowane są imię i nazwisko, a w przypadku spółek ich nazwa. Umowy można wyszukiwać m.in. po nazwie miejscowości lub numerze NIP jednostki.