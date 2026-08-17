Rzeczpospolita
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Teresa Siudem: Publiczne umowy pod lupą. CRU już działa

Urzędy, szpitale i inne jednostki sektora finansów publicznych od 1 lipca muszą publikować w Centralnym Rejestrze Umów informacje o zawieranych kontraktach, niezależnie od ich wartości. Jak instytucje radzą sobie z nowymi obowiązkami?

Publikacja: 17.08.2026 06:00

Centralny Rejestr Umów już działa

Centralny Rejestr Umów już działa

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Do połowy sierpnia w Centralnym Rejestrze Umów (CRU) zarejestrowano ponad 295 tys. kontraktów. Są wśród nich umowy o wartości przekraczającej miliard złotych, ale także takie, których wartość wynosi zaledwie 1 zł. Dzięki rejestrowi można dowiedzieć się, na co wydawane są publiczne pieniądze. Katalog wydatków jest bardzo szeroki: od zakupu rolet i szkoleń dla urzędników po usługi transportu publicznego, remonty, sprzątanie czy dostawy produktów medycznych. Rejestr pozwala też sprawdzić, kto jest stroną kontraktu. W przypadku osób fizycznych publikowane są imię i nazwisko, a w przypadku spółek ich nazwa. Umowy można wyszukiwać m.in. po nazwie miejscowości lub numerze NIP jednostki.

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