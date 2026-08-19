Rzeczpospolita
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Miasto buduje mieszkania. Mieszkania budują miasto

Instrumentów wsparcia mieszkalnictwa powinno być wiele. Muszą być dostosowane do potrzeb różnych miast.

Publikacja: 19.08.2026 04:30

Wsparcie mieszkalnictwa. Dlaczego miasta potrzebują różnych rozwiązań?

Wsparcie mieszkalnictwa. Dlaczego miasta potrzebują różnych rozwiązań?

Foto: Adobe Stock

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Miasto buduje mieszkania. Mieszkania budują miasto. Tak można podsumować raport „Mieszkalnictwo w miastach” przygotowany przez Związek Miast Polskich i Fundację Miasto. Nie należy jednak z tych haseł wyciągać pochopnego wniosku, że każde miasto powinno budować mieszkania. Autorzy raportu wskazują te, które mają ku temu potencjał.

Związek Miast Polskich i fundacja planują w grudniu zorganizować I Kongres Mieszkaniowy Miast. Raport ma być impulsem do dyskusji o wyzwaniach lokalnych rynków mieszkaniowych. Jego autorzy analizują, w jakim stopniu mieszkalnictwo, w tym dostępne budownictwo mieszkaniowe, jest uwzględniane w działaniach i dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego. Kongres ma podsumować tę debatę i służyć wypracowaniu wspólnego stanowiska miast w sprawie polityki mieszkaniowej.

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