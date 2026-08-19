Miasto buduje mieszkania. Mieszkania budują miasto. Tak można podsumować raport „Mieszkalnictwo w miastach” przygotowany przez Związek Miast Polskich i Fundację Miasto. Nie należy jednak z tych haseł wyciągać pochopnego wniosku, że każde miasto powinno budować mieszkania. Autorzy raportu wskazują te, które mają ku temu potencjał.

Związek Miast Polskich i fundacja planują w grudniu zorganizować I Kongres Mieszkaniowy Miast. Raport ma być impulsem do dyskusji o wyzwaniach lokalnych rynków mieszkaniowych. Jego autorzy analizują, w jakim stopniu mieszkalnictwo, w tym dostępne budownictwo mieszkaniowe, jest uwzględniane w działaniach i dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego. Kongres ma podsumować tę debatę i służyć wypracowaniu wspólnego stanowiska miast w sprawie polityki mieszkaniowej.