Postępowanie administracyjne bywa opisywane jako spór o meritum – o pozwolenie na budowę, koncesję, umorzenie zaległości. W praktyce rozstrzyga się ono znacznie wcześniej: na etapie ustalania, kto ma prawo w nim uczestniczyć.

Skutki są nieodwracalne. Osoba, której organ odmówi przymiotu strony, nie przejrzy akt, nie zgłosi wniosków dowodowych, nie zaskarży rozstrzygnięcia, a decyzja realnie kształtująca jej sytuację prawną uprawomocni się bez jej udziału. Osoba, której organ przyzna przymiot strony bezpodstawnie, może zaś obciążyć rozstrzygnięcie wadą, której źródłem jest jej własna obecność w postępowaniu.