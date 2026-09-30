Rzeczpospolita
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Kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym?

Ustalenie, komu przysługuje status strony, często przesądza o całym postępowaniu. Samo zainteresowanie sprawą nie wystarczy.

Publikacja: 30.09.2026 05:30

Ustalenie, komu przysługuje status strony, często przesądza o całym postępowaniu administracyjnym.

Ustalenie, komu przysługuje status strony, często przesądza o całym postępowaniu administracyjnym.

Foto: Adobe Stock

Sylwia Potępa-Koziej

Postępowanie administracyjne bywa opisywane jako spór o meritum – o pozwolenie na budowę, koncesję, umorzenie zaległości. W praktyce rozstrzyga się ono znacznie wcześniej: na etapie ustalania, kto ma prawo w nim uczestniczyć.

Skutki są nieodwracalne. Osoba, której organ odmówi przymiotu strony, nie przejrzy akt, nie zgłosi wniosków dowodowych, nie zaskarży rozstrzygnięcia, a decyzja realnie kształtująca jej sytuację prawną uprawomocni się bez jej udziału. Osoba, której organ przyzna przymiot strony bezpodstawnie, może zaś obciążyć rozstrzygnięcie wadą, której źródłem jest jej własna obecność w postępowaniu.

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