Wciąż można składać skargę do sądu przez ePUAP. Tak wynika z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 czerwca 2026 r.

Sprawa dotyczyła skargi na postanowienie wojewody z 2 marca 2026 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego. Skarżący wniósł ją 7 marca jako dokument elektroniczny na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu, za pośrednictwem ePUAP. Kilka dni później urząd poinformował go jednak, że od 1 stycznia 2026 r. podstawowym sposobem elektronicznego doręczania pism są e-Doręczenia. Uznał, że skarga złożona przez ePUAP została wniesiona nieskutecznie. Wezwał więc do jej ponownego złożenia przez e-Doręczenia, osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego.