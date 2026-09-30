Rzeczpospolita
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Urząd nie może wymagać od skarżącego, aby zamiast z ePUAP skorzystał z e-Doręczeń

WSA w Poznaniu wystąpił z sygnalizacją do wojewody, wskazując na istotne naruszenie prawa przy składaniu skarg przez internet.

Publikacja: 30.09.2026 04:35

e-Doręczenia zamiast z ePUAP? Sąd wskazuje na istotne naruszenie prawa przy składaniu skarg przez in

e-Doręczenia zamiast z ePUAP? Sąd wskazuje na istotne naruszenie prawa przy składaniu skarg przez internet.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Wciąż można składać skargę do sądu przez ePUAP. Tak wynika z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 czerwca 2026 r.

Sprawa dotyczyła skargi na postanowienie wojewody z 2 marca 2026 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego. Skarżący wniósł ją 7 marca jako dokument elektroniczny na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu, za pośrednictwem ePUAP. Kilka dni później urząd poinformował go jednak, że od 1 stycznia 2026 r. podstawowym sposobem elektronicznego doręczania pism są e-Doręczenia. Uznał, że skarga złożona przez ePUAP została wniesiona nieskutecznie. Wezwał więc do jej ponownego złożenia przez e-Doręczenia, osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego.

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