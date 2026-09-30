Nie każdy pojazd, choćby było to wygodne dla osób z niepełnosprawnościami, można dostosować do ich potrzeb. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 lipca 2026 r.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła mężczyzny, który uległ wypadkowi jako dziecko i porusza się na wózku inwalidzkim. Przystosował motocykl tak, by mógł się nim przemieszczać. Dzięki temu nie musiał przesiadać się z wózka na fotel i pakować wózka do samochodu, a niewielkie gabaryty pojazdu pozwalały mu wjechać tam, gdzie auto się nie mieści. Zakupiony przez niego motocykl został przebudowany przez profesjonalny podmiot. Zmiany nie udało się jednak zalegalizować. Organ rejestracyjny odmówił bowiem dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Uzasadnił, że przepisy dotyczące warunków technicznych i wyposażenia pojazdów przewidują możliwość ich odpowiedniego przystosowania do przewozu osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach, ale regulacja ta odnosi się wyłącznie do samochodów osobowych i ciężarowych. Nie obejmuje natomiast motocykli.