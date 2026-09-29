Rzeczpospolita
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Odsetki instytucji kultury. Czy gmina może po nie sięgnąć?

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bibliotek i domów kultury stanowią ich przychód. Gmina nie może żądać ich przekazania do budżetu, chyba że chodzi o zwrot niewykorzystanej dotacji.

Publikacja: 29.09.2026 05:00

Czy gmina może przejąć odsetki instytucji kultury?

Czy gmina może przejąć odsetki instytucji kultury?

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

- Wydział finansowy urzędu gminy rozważa wezwanie kilku instytucji kultury (biblioteki, ośrodka kultury) do przekazywania na rachunek budżetu gminy środków – odsetek, które narosły przez bieżący rok na rachunkach bankowych tych instytucji. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Nie chodzi bowiem o zwroty dotacji, a o wspomniane dodatkowe wpływy z odsetek, które uzyskują instytucje gminne.

Ponieważ pytanie dotyczy instytucji kultury, punktem wyjścia do jego rozstrzygnięcia powinny być przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa), w szczególności regulacje dotyczące zasad gospodarki finansowej tych podmiotów.

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