Odsetki instytucji kultury. Czy gmina może po nie sięgnąć?

- Wydział finansowy urzędu gminy rozważa wezwanie kilku instytucji kultury (biblioteki, ośrodka kultury) do przekazywania na rachunek budżetu gminy środków – odsetek, które narosły przez bieżący rok na rachunkach bankowych tych instytucji. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Nie chodzi bowiem o zwroty dotacji, a o wspomniane dodatkowe wpływy z odsetek, które uzyskują instytucje gminne.

Ponieważ pytanie dotyczy instytucji kultury, punktem wyjścia do jego rozstrzygnięcia powinny być przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa), w szczególności regulacje dotyczące zasad gospodarki finansowej tych podmiotów.