Czy gmina może odliczyć VAT od budowy boiska gminnego?

- Gmina zarejestrowana jako podatnik VAT czynny realizuje inwestycję polegającą na budowie ogólnodostępnego dla wszystkich mieszkańców boiska sportowego. Po zakończeniu inwestycji boisko będzie miało charakter ogólnodostępny i niekomercyjny. Korzystanie z obiektu będzie nieodpłatne. Realizując inwestycję, gmina wykonuje zadania własne gminy, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją inwestycji są wystawiane na gminę. Czy zatem gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie boiska do piłki nożnej, w sytuacji gdy efekty inwestycji będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania zadań własnych gminy?