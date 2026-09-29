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Rada Legislacyjna „Rzeczpospolitej”: praca platformowa do gruntownej poprawy

Zdaniem członków i ekspertów Rady Legislacyjnej „Rzeczpospolitej” projekt dotyczący pracy platformowej wymaga gruntownej przebudowy: przede wszystkim doprecyzowania definicji platformy, odejścia od odrębnego administracyjnego domniemania stosunku pracy lub ograniczenia go do kontroli sądowej, oraz ponownego przeanalizowania regulacji dotyczących danych osobowych.

Publikacja: 29.09.2026 04:51

Członkowie Rady Legislacyjnej „Rzeczpospolitej” debatowali o rządowym projekcie ustawy ws. pracy pla

Członkowie Rady Legislacyjnej „Rzeczpospolitej” debatowali o rządowym projekcie ustawy ws. pracy platformowej

Foto: Rzeczpospolita

Paulina Szewioła

Praca za pośrednictwem platform cyfrowych dla jednych oznacza możliwość swobodnego decydowania o tym, kiedy i ile pracują, dla innych – model zatrudnienia, który proponuje fikcyjne samozatrudnienie. Teraz jej zasady mają się zmienić. Polska musi bowiem wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform cyfrowych. W związku z tym rząd przygotował projekt ustawy w tym obszarze, która ma chronić między innymi kurierów czy kierowców zatrudnionych przez takie firmy jak Pyszne.pl czy Glovo. Projektowane regulacje budzą jednak wątpliwości członków i ekspertów Rady Legislacyjnej „Rzeczpospolitej”.

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