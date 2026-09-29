Praca za pośrednictwem platform cyfrowych dla jednych oznacza możliwość swobodnego decydowania o tym, kiedy i ile pracują, dla innych – model zatrudnienia, który proponuje fikcyjne samozatrudnienie. Teraz jej zasady mają się zmienić. Polska musi bowiem wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform cyfrowych. W związku z tym rząd przygotował projekt ustawy w tym obszarze, która ma chronić między innymi kurierów czy kierowców zatrudnionych przez takie firmy jak Pyszne.pl czy Glovo. Projektowane regulacje budzą jednak wątpliwości członków i ekspertów Rady Legislacyjnej „Rzeczpospolitej”.