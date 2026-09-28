Niezbędnik przedsiębiorcy: PIT-11 * wydłużanie zwrotu VAT * zmiany w ryczałcie i IP Box * przekształcanie umów przez PIP a podatki * jaka umowa z radcą? * kontrole PIP po Nowym Roku * odmowa ZUS ws. rozłożenie składek na raty
• Księgowi ostrzegają przed zmianami w PIT-11 • Przedłużanie zwrotów VAT. Ważna uchwała NSA • Zmiany w podatkach. Ryczałt, ulga IP Box, danina solidarnościowa - korzystne czy niekorzystne? • Co z podatkami, gdy PIP zmieni zlecenia i B2B na etat? Doradcy uspokajają, ale niepewność zostaje • Jaka umowa dla firmowego prawnika, by nie podpaść PIP? • Od 1 stycznia PIP zmieni podejście do pracodawców, gdy odkryje nieprawidłowości przy kontroli umów • Brak zgody ZUS na rozłożenie składek na raty? Będą zmiany w prawie • Ważne terminy na ten tydzień
PIT-11 tylko na wniosek pracownika. Plan MF może nieźle namieszać
Pracodawca ma przekazywać informację PIT-11 pracownikowi tylko na jego wniosek – chce Ministerstwo Finansów. Księgowi ostrzegają natomiast, że może być z tego więcej problemów niż pożytku. Zmiana zasad może sprawić zamieszanie w działach księgowych i spowodować błędy w rocznych zeznaniach podatników.
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