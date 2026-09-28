Niezbędnik przedsiębiorcy: PIT-11 * wydłużanie zwrotu VAT * zmiany w ryczałcie i IP Box * przekształcanie umów przez PIP a podatki * jaka umowa z radcą? * kontrole PIP po Nowym Roku * odmowa ZUS ws. rozłożenie składek na raty

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