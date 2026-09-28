Rzeczpospolita
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Niezbędnik przedsiębiorcy: PIT-11 * wydłużanie zwrotu VAT * zmiany w ryczałcie i IP Box * przekształcanie umów przez PIP a podatki * jaka umowa z radcą? * kontrole PIP po Nowym Roku * odmowa ZUS ws. rozłożenie składek na raty

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Publikacja: 28.09.2026 00:39

Teraz pracodawca sporządza i przekazuje PIT-11 pracownikowi do końca lutego

Teraz pracodawca sporządza i przekazuje PIT-11 pracownikowi do końca lutego

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

PIT-11 tylko na wniosek pracownika. Plan MF może nieźle namieszać

Pracodawca ma przekazywać informację PIT-11 pracownikowi tylko na jego wniosek – chce Ministerstwo Finansów. Księgowi ostrzegają natomiast, że może być z tego więcej problemów niż pożytku. Zmiana zasad może sprawić zamieszanie w działach księgowych i spowodować błędy w rocznych zeznaniach podatników. 

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