Zarządzanie i przywództwo nie wykluczają się wzajemnie. Przeciwnie, powinny się uzupełniać. Zarządzanie pozwala sprawnie organizować pracę, rozdzielać zadania, dbać o zgodność działania urzędu z przepisami. Przywództwo jest szczególnie potrzebne wtedy, gdy konieczne jest przeprowadzenie zmian, wzmacnianie zaangażowania pracowników czy rozwijanie współpracy wykraczającej poza formalne relacje służbowe. O ile pierwsze opiera się głównie na formalnych kompetencjach, o tyle drugie czerpie z autorytetu, zdolności komunikacyjnych i umiejętności angażowania ludzi.

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Dlaczego rola lidera w urzędzie jest dziś tak ważna? Ponieważ wyzwania stojące aktualnie przed administracją publiczną stają się coraz bardziej złożone. Dotyczy to m.in. bezpieczeństwa państwa, rozwoju sztucznej inteligencji czy realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych. Wymagają one współpracy wielu podmiotów, a często także działania w sytuacjach, których nie sposób było przewidzieć w procedurach.

Więcej na ten temat w artykule „Dlaczego administracja potrzebuje dziś liderów?” Zapraszamy do lektury „Tygodnika Urzędników”.