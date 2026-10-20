Powodzie, pandemia, cyberzagrożenia, a także wojna za wschodnią granicą to sytuacje i zagrożenia wymagające od organów państwowych i urzędników niestandardowych działań. W ciągu ostatnich dwóch lat znacząco wzmocniono system reagowania kryzysowego. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, obowiązująca od 1 stycznia 2025 r., określiła organy i podmioty ochrony ludności, zasady planowania, współpracy, szkoleń, ćwiczeń i finansowania. Rozbudowywana jest infrastruktura, systemy ostrzegania, prowadzone są szkolenia.

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Ale czy to zagwarantuje skuteczność w razie kryzysu? Niekoniecznie, bo nie wystarczą kompetentni ludzie, sprawne procedury i jasno określony podział zadań. O sukcesie w sytuacji kryzysowej decydują także sprawna współpraca, koordynacja między instytucjami publicznymi oraz gotowość do poszukiwania niestandardowych rozwiązań.

Piszemy o tym w artykule „Przepisy to za mało. Państwo trzeba zgrywać przed kryzysem”.

Zapraszam do lektury „Tygodnika Urzędników”.