Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” ogłosiła konkurs w ramach działania 5.4 „Lokalna kultura i turystyka” programu „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027”. Pomoc, w postaci dofinansowania wybranych projektów, obejmuje ochronę, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz usług w dziedzinie kultury. W praktyce pieniądze będzie można przeznaczyć na kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie służące zachowaniu walorów oraz dotychczasowego charakteru obiektów dziedzictwa kulturowego. Wsparcie obejmuje również ochronę zabytków ruchomych: muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów archiwalnych i zbiorów audiowizualnych wraz z ich digitalizacją i szerszym udostępnieniem nowym grupom odbiorców, w tym osobom ze specjalnymi potrzebami.