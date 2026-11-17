Na początku grudnia rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 8.2 „Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju” programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027”. Nabór potrwa do 11 grudnia 2026 r. Jego budżet wynosi ponad 13,3 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania to 95 proc. wydatków kwalifikowanych. Rozstrzygnięcie zaplanowano na marzec 2027 r.

Adresatami pomocy są wyłącznie lokalne grupy działania (LGD). Wsparcie obejmuje koszty zarządzania wdrażaniem strategii, w tym wynagrodzenia personelu, szkolenia, monitoring i ewaluację jej efektów. To ważne finansowanie potrzebne do sprawnej realizacji lokalnych planów, sprawdzania ich rezultatów i wyciągania wniosków na przyszłość.