Co jakiś czas media obiegają informacje o wycieku danych wśród dużych podmiotów gospodarczych. Najczęściej dotyka to danych finansowych, takich jak loginy do aplikacji bankowych, hasła do kont. Równie często wycieki obejmują dane medyczne, w tym wyniki badań, informacje o przyjmowanych lekach. Z szerszego, gospodarczego punktu widzenia, zauważyć można spore zainteresowanie również danymi biznesowymi, takimi jak informacje techniczne i technologiczne, know-how, czy listy klientów. Chociaż skala tych zjawisk jest ogromna, definicja samego pojęcia jest niezwykle prosta. Wyciek danych to nic innego jak niezamierzone i nieautoryzowane zdarzenie skutkujące ujawnianiem danych podmiotom nieupoważnionym. Co sprawia, że jedne przedsiębiorstwa są na niego narażone bardziej od innych?