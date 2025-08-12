Walka z greenwashingiem nie kończy się na jednym przepisie

Zwrot w podejściu Komisji Europejskiej do kwestii związanych z klimatem, środowiskiem i biznesem w ostatnich miesiącach wiąże się m.in. z ograniczaniem zakresu podmiotów objętych przyjmowanymi w poprzedniej kadencji przepisami mającymi wspierać realizację europejskiego Zielonego Ładu.

W przypadku dyrektywy mającej zwiększać wiarygodność oświadczeń środowiskowych firm mamy do czynienia z pomysłem na wycofanie się z dalszych prac nad regulacją – i to na dość zaawansowanym etapie. Możliwość wycofania się z prac nad finalną wersją regulacji z Parlamentem i Radą budzi spore emocje, ale warto pamiętać, że (na chwilę pisania niniejszego artykułu) mamy do czynienia z zapowiedzią, a nie formalnym wycofaniem dokumentu.