Walka z greenwashingiem nie kończy się na jednym przepisie

Zapowiedzi wycofania przez Komisję Europejską projektu dyrektywy Green Claims nie oznaczają, że biznes może sobie pozwolić na komunikowanie swoich działań środowiskowych w oderwaniu od realnie podejmowanych zmian w modelach biznesowych. Jakie są narzędzia walki z greenwashingiem?

Publikacja: 12.08.2025 05:20

Foto: Adobe Stock

Justyna Wysocka-Golec, Bartłomiej Kozek

SPIS TREŚCI

  1. UOKiK sprawdza deklaracje środowiskowe
  2. Wpływ na środowisko – globalne oczekiwania
  3. Deklaracje środowiskowe – rozwój otoczenia prawnego
  4. Kontrola deklaracji środowiskowych – narzędzia do wykorzystnia
  5. Wyzwania związane z greenwashingiem

Zwrot w podejściu Komisji Europejskiej do kwestii związanych z klimatem, środowiskiem i biznesem w ostatnich miesiącach wiąże się m.in. z ograniczaniem zakresu podmiotów objętych przyjmowanymi w poprzedniej kadencji przepisami mającymi wspierać realizację europejskiego Zielonego Ładu.

W przypadku dyrektywy mającej zwiększać wiarygodność oświadczeń środowiskowych firm mamy do czynienia z pomysłem na wycofanie się z dalszych prac nad regulacją – i to na dość zaawansowanym etapie. Możliwość wycofania się z prac nad finalną wersją regulacji z Parlamentem i Radą budzi spore emocje, ale warto pamiętać, że (na chwilę pisania niniejszego artykułu) mamy do czynienia z zapowiedzią, a nie formalnym wycofaniem dokumentu.

